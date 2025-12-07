Emotional Drinking: ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଲୋକେ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
ଦୁଃଖରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି।
ଭାବନ୍ତି ମଦ ପିଅବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କାରଣ?
ମଦ୍ୟପାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧୀର କରିଦିଏ, ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ସନ୍ଧିହୀନ ପ୍ରଭାବ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଦୂର କିମ୍ବା ନୀରସ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଏହି କ୍ଷଣିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଶୋକ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରେ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଡୋପାମିନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ।
ଡୋପାମିନ୍ ର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୁଃଖକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କିମ୍ବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆନନ୍ଦର ଭାବନାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉଛି।
ମଦ୍ୟପାନ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରିଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ କର୍ଟେକ୍ସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ବିଚାର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଧୀର ହେବା ସହିତ, ଲୋକମାନେ କମ୍ ଆତ୍ମସଚେତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମଦ୍ୟପାନ ଏପରି ଭାବନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏକ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକୁ ସେମାନେ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହା ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି।
ନିଜ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଗୀତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଯେ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ।
ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଏ। ମଦ୍ୟପାନ ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଭାବନା ଦେଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ଭ୍ରମ।