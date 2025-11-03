ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି କାହିଁକି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଦମ୍ପତ୍ତି, କପଲ୍ ଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଅନ୍ଧାର
କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କର ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଯାଦୁକରୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଦମ୍ପତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି?
ଏହି ରହସ୍ୟ କେବଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ସହିତ ଜଡିତ, ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କର ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ହରମୋନ୍ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି ହରମୋନ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରାଏ।
ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିକଟତରତାର ଭାବନା ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଧାରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ: ଏହା ଶରୀରରେ ଡୋପାମିନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଭଳି ଖୁସି ହରମୋନର କ୍ଷରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହି ହରମୋନଗୁଡ଼ିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମ ହରମୋନ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି।
ଅନ୍ଧାରରେ ଘଟୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଅଧିକ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଗନ୍ଧର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ତେଣୁ, ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆତ୍ମ-ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ସଂକୋଚ ଭାବନା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ କର୍ଟିସୋଲ (ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍) ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
କିନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ମନୋଭାବ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏହା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଖୋଲା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।