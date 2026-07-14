ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କାହିଁକି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା ?

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଥିଲା।

By Priyanka Das

Banana Leaf Tradition: ବିବାହ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ଭୋଜନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବାର ପରମ୍ପରା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା।

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ କଦଳୀ ଗଛ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ବଡ଼ ଏବଂ ମଜବୁତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାସନର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିଗଲା।

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପଲିଫେନୋଲ୍ସ (Polyphenols) ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଯାହା ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଯାଇପାରେ ଏବଂ ପତ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଧୁମେହରେ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ?…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ମହମ ଭଳି ଆସ୍ତରଣ, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଲେ ଏକ ହାଲୁକା ମାଟିଆ ସୁଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଵାଦ ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଧାତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାସନକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଡିଟରଜେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପାଣିରେ ହାଲୁକା ଧୋଇଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାୟରୋଫୋମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତୁଳନାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ (ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା)। ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ପବିତ୍ରତା, ଅତିଥି ସତ୍କାର ଏବଂ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।

You might also like More from author
More Stories

ମଧୁମେହରେ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ?…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ କ’ଣ ହୁଏ?…

ଧନୁ ରାଶିର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ହେବ ପୂରଣ, ମକର…

1 of 25,997