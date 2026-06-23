ମହଙ୍ଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍-କ୍ରିମ୍ ବି ଫେଲ୍! ମୁହଁରେ କାହିଁକି ବାହାରେ ବ୍ରଣ, ଚମକାଇ ଦେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉତ୍ତର
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁହଁରେ ବାହାରେ ବ୍ରଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହଙ୍ଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍, କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି ବ୍ରଣ ଲାଲପଣ ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ପରି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ।
ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ – ବିଶେଷକରି ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ।
ଚର୍ମ, ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, ହରମୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ; ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ସଂଯୋଗକୁ “ଅନ୍ତନଳୀ-ଚର୍ମ ଅକ୍ଷ” ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖେ।
ଚର୍ମର ଅବସ୍ଥା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:
ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ, ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ବ୍ରଣ, ରୋସେସିଆ, ଏକଜିମା ଏବଂ ସୋରିଆସିସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତନଳୀ କାହିଁକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ:
ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ସୂଚାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତନଳୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ମାନବ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ତନଳୀ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନେ କେବଳ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅନ୍ତନଳୀ ଡିସବାୟୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କେସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଦାହକୁ ଟ୍ରିଗର କରିପାରେ। ଯାହା ବ୍ରଣ, ଏକଜିମା, ରୋସେସିଆ ଏବଂ ସୋରିଆସିସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ।
ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ:
ଏହି ସମୟରେ, ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଚିନି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ, ଖରାପ ନିଦ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଲାଭଦାୟକ ଅନ୍ତନଳୀ ଜୀବାଣୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
କିପରି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଯତ୍ନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା, ଚାପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଖାଇବା ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଡକ୍ଟର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦହି, କିମଚି ଏବଂ କେଫିର ଭଳି କିଣ୍ମେତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।