GK: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାହିଁକି କାମ କରେନି ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍, ଚମକାଇ ଦେବ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁଲଭ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ତଥାପି, ଦେଶର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଯେ କାହିଁକି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କାମ କରେ ନାହିଁ।
ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କ’ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ:
ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କାର୍ଡ ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ପାଇବା ସହଜ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ସହଜତା କେତେକ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଯେହେତୁ ଏପରି ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ କିଣାଯାଇପାରିବ, ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ (KYC) ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେକ ସମୟରେ ସୀମିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସଂଯୋଗ ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ କାହିଁକି କାମ କରେ ନାହିଁ:
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମୟ ସମୟରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମୟ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ସେବାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କଠୋର ଯାଞ୍ଚ ବିନା ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ; ଏପରି ସିମ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି:
ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସୁବିଧା କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତିତ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ବିନା ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା କିମ୍ବା ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସିମ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ:
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଥିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା (KYC) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଏ, ଟ୍ରାକିଂ ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ:
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ।
କେବଳ ଏକ ବୈଧ ଏବଂ KYC ଯାଞ୍ଚିତ SIM କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏକ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସଂଯୋଗ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିୟମ କାହିଁକି ଅଛି:
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରିକି ଆସାମ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୋବାଇଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ସେବାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦିଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ହୋଇପାରେ।