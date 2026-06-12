ଫୁଟବଲରେ ରେଫରି କାହିଁକି ଦେଖାନ୍ତି ରେଡ୍ କାର୍ଡ? FIFA World Cup ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ହଙ୍ଗାମା
ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ 2026 ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମେକ୍ସିକୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ 2-0 ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି. ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା.
FIFA World Cup 2026 Opening Match Mexico vs South Africa: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ 2026 ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମେକ୍ସିକୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 2-0 ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମେକ୍ସିକୋ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ମୁକାବିଲାର 67ତମ ମିନିଟରେ ମେକ୍ସିକୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ମ୍ୟାଚର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମୁକାବିଲାରେ ଆଦୌ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା।
ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକପର ଏହି ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋର ଦବଦବା ଅନ୍ଦାଜ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ 16 ଥର ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମାତ୍ର 3 ଥର ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ବଲ୍ 61 ପ୍ରତିଶତ ସମୟ ମେକ୍ସିକୋ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁକାବିଲା 3ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯିବ। ରେଫରି ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରେଡ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ 3 ଥର ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଛି।
ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ମିଳିଲା ରେଡ୍ କାର୍ଡ?
ପ୍ରଥମ ହାଫ ସୁଦ୍ଧା ମେକ୍ସିକୋ 1-0 ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ ପରେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପେଫେଲୋ ସିଟହୋଲ (Sphephelo Sithole) ଙ୍କୁ ରେଡ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଡ କାର୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟେମ୍ବା ଜ୍ୱାନେ (Themba Zwane) ଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ରବର୍ଟୋ ଆଲଭାରାଡୋ (Roberto Alvarado) ଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟୋଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଚକ୍କରରେ ଜ୍ୱାନେଙ୍କ ହାତ, ମେକ୍ସିକୋ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜିଥିଲା।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମରେ ମେକ୍ସିକୋର ସେଜାର ମୋଣ୍ଟେଜ୍ (César Montes) ଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଡି-ଏରିଆ (D Area) ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ମୁଭ୍ (defensive move) ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ରେଫରି କାହିଁକି ଦେଖାନ୍ତି ରେଡ୍ କାର୍ଡ?
ଫୁଟବଲରେ ରେଫରି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ସେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ହିଂସ୍ରକ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ କିମ୍ବା ଆଟାକିଂ ମୁଭ୍ସ ଯୋଗୁଁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଥରେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଗଲେ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପରେ ଖେଳାଳି ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ (ban) ହୋଇଯାନ୍ତି।