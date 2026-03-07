ଜାଣନ୍ତି କି, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା ଶନି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମ?
Shani dev and Yamraj: ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ କର୍ମଦାତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ଦିନ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ଉପବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି।
ସେହିପରି, ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନି ଦେବ ଏବଂ ଯମରାଜ ସର୍ବଦା କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶନି ଏବଂ ଯମ ସବୁବେଳେ କଳା ପୋଷାକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଏହି ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ?
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ…ଶନି ଦେବ ଏବଂ ଯମରାଜ ଉଭୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଏହି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କୁ “ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି” ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନି ଦେବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ କଠୋରତା ଆବଶ୍ୟକ। କଳା ରଙ୍ଗ ଏହି କଠୋରତା ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ କଳାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ଏହି ପ୍ରତୀକକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
କଳା ରଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଥାଏ, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କଳା ଏବଂ ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଶନି ଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ଓକିଲ କିମ୍ବା ବିଚାରପତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କଳା ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।