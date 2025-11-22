ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ରିମୁଭେବୁଲ ବ୍ଯାଟେରୀ ? କାହିଁକି କି-ପ୍ଯାଡ ଫୋନ ଠାରୁ ଏହାର ବ୍ଯାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ…
ଫୋନ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛି ନୂଆ ବ୍ଯାଟେରୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଛୁ – ସ୍ଲିମ୍, ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ, ହାଲକା ଅଟେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲା। 2010 ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପଛରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଭର୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ କାଢ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରିପାରିବେ।
ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫୋନ୍ ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ସିଲ୍ ବଡି ଏବଂ ଏକ ଅଣ-ଅପସାରଣୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ନୂତନ ମାନକ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଘଟିଲା।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନା ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା କି କ୍ଷତି କରିଥିଲା?
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କାହିଁକି ଅପସାରଣୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
କାହିଁକି ରିମୁଭେବୁଲ ବ୍ଯାଟେରୀକୁ ହଟାଯାଇଥିଲା: ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ଥାଏ, ଯାହା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଯଦି ଏହି ସ୍ତର ଫାଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ, ଫୁଲିପାରେ କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରେ।
ଅପସାରଣୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଏକ ମୋଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେସରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଫୋନକୁ ଭାରୀ କରିଦେଲା।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା ଫୋନ୍ ଦାବି କଲେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଫୋନ ଭିତରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଗଲା , ଯାହା ଫୋନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।
କଣ ଫାଇଦା ଦେଉଛି ନୂଆ ବ୍ଯାଟେରୀ: ପୂର୍ବରୁ, ଫୋନ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବହନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ଏବଂ ଲିଥିୟମ-ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ।
ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିପାରିବ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାୟ 30-60 ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।
ଆଜିର ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ପତଳା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଚ ଅଛି, ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।
ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୋନରେ ରିମୁଭେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ପଛ କଭର କାଢିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା,ଫଳରେ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳି ସହଜରେ ଫୋନରେ ପଶିଥାନ୍ତା ଫଳରେ ଫୋନ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବଡି ଫୋନ୍ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ଯବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରେ: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ Find My Device ଭଳି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଟିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହଜରେ କାଢି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଚୋର ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଫଳରେ ଫୋନକୁ ଟ୍ରାକ କରିବାତ ଦୁର କଥା ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଥରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଆନ୍ତା।
ମାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଥିବା ଏକ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।