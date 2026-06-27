ସାପକୁ ନେଇ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: କେବଳ ବେଙ୍ଗ କି ମୂଷା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଗିଳିଦିଅନ୍ତି ଏହି ସବୁ ସରୀସୃପ
ସାପକୁ ନେଇ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: କେବଳ ବେଙ୍ଗ କି ମୂଷା ନୁହେଁ
Snake Facts: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସାପ କେବଳ ମୂଷା, ବେଙ୍ଗ, ଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତନପାୟୀ ଜୀବଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ସାପଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶିକାର କରନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷଧର ସରୀସୃପମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ସାପଙ୍କର ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ‘ଓଫିଓଫ୍ୟାଗି’ (Ophiophagy) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ଏହି ସାପମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ ବିଷଧର ସାପଙ୍କ ବିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଛି ।
କଣ ଏହି ‘ଓଫିଓଫ୍ୟାଗି’?
‘ଓଫିଓଫ୍ୟାଗି’ ହେଉଛି ଏକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ବା ଜୈବିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ସାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସାପକୁ ଖାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ସାପର କେତେକ ପ୍ରଜାତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସାପକୁ ଗିଳିଦିଅନ୍ତି । ଏହି ଶିକାରୀ ସାପମାନେ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶିକାରକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।
କିଙ୍ଗ୍ କୋବ୍ରା: ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ସାପ ଶିକାରୀ
ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବିଷଧର ସାପ ହେଉଛି ‘କିଙ୍ଗ୍ କୋବ୍ରା’ (ଅହିରାଜ) ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସାପ ଶିକାରୀ ପ୍ରଜାତି ଭାବେ ଗଣାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହା ମୂଷା-ବେଙ୍ଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ସାପକୁ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅତି ବିଷଧର ପ୍ରଜାତି ଯେପରିକି ନାଗ (Cobra), ଚିତି (Krait) ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବୋଡ଼ା (Russell’s Viper) ଭଳି ସାପଙ୍କୁ ନିଜର ଆହାର ବନାଏ । ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ୍ ବିଷ ଶିକାରକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ କରିଦିଏ ।
ଚିତି ଏବଂ ନାଗଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ
ଚିତି (Krait): ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଧର ଅଟନ୍ତି । ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ଏହି ସାପମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି । କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ନିଜ ପ୍ରଜାତିର ସାପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।
କିଙ୍ଗ ସ୍ନେକ (Kingsnake): ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସାପ ଆଦୌ ବିଷଧର ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷଧର ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ସାପମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାରାତ୍ମକ ସାପ ବିଷ ପ୍ରତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ସାପ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସାପକୁ ଖାଏ?
କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାପ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ଶୈଳୀ ଓ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଭଳି ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ସରୀସୃପଙ୍କୁ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, କେତେକ ସାପ ନିଜ ପ୍ରଜାତିର ସାପକୁ ଖାଇ ‘କ୍ୟାନିବାଲିଷ୍ଟିକ୍’ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଚରମ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ ।