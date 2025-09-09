କାହିଁକି ଅଧ ରାତିରେ କାନ୍ଦନ୍ତି କୁକୁର? ସଙ୍କେତ ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ଘଟିଯିବ…
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଯେ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ କୁକୁରମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି କାରଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ....
ଭୁବନେଶ୍ୱର :କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ଯେ, କୁକୁରମାନଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ କି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…..
ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତିରେ କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଯାଏ, ଘରର ବୟଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଗାଁଗୁଡିକରେ ଏହି ଖବର ଖୁବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି ସୂଚନା ମିଳିବନି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପଶୁମାନେ, ବିଶେଷକରି କୁକୁରମାନେ କାନ୍ଦିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆଘାତ ପାଏ, କିମ୍ବା ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଯାଏ, ସେମାନେ ଏହି କାରଣରୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉକିଛି ଭାବନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାନ୍ଦେ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ କାନ୍ଦି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ବେଳେ ବେଳେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବାର ଭୋକର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି କୁକୁର ଗୋଷ୍ଠିରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ। ବାସ୍ତବରେ, କୁକୁରମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର ଏହାର ମାଲିକ କିମ୍ବା ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ରାତିରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
କୁକୁର କିମ୍ବା କୁକୁରର କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରେ ଭୟ ବଢିବାବାରେ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। (Note: ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ।)