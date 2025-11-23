କାହିଁକି ଖୋଲୁନି କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କଳା ସତ ସାଙ୍ଗକୁ ରହସ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ

କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ, କାହିଁକି ସେହି ଦିନଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କୁତୁବ ମୀନାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଥିଲା। ସେଠାରୁ, ଲୋକମାନେ ଝରକା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ୪ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୮୧ରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କୁତୁବ ମୀନାରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହା ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେଦିନ ହଠାତ୍ ପାଗ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ିରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିପରି ଥିଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ଯାଚ; ୧୨ଟି…

କେଉଁ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି…

ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା।

ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚଳକୁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଗଲା କି ଟାୱାରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୁଆର ଆଡକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କଲା। ଝରକାରୁ ଆସୁଥିବା ମଳିନ ଆଲୋକ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଦେଇଥିଲା।

କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଏବେ ବି କୁତୁବ ମୀନାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ, ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କିପରି ଥିଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ଯାଚ; ୧୨ଟି…

କେଉଁ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି…

ଏୟାର ଶୋ’ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ,…

1 of 29,296