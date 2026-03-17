ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାହିଁକି କଟାଯାଏ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ…

ଜନ୍ମଦିନରେ ମହମବତୀ ଲିଭାଇବା ଶୁଭ ନା ଦୀପ ଜାଳିବା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବଳ କେକ୍ କାଟିବାର ଏକ ଅବସର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଦାନ ଭଳି ରୀତିନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆଧୁନିକ ସମୟରେ, କେକ୍ କାଟିବା ଏବଂ ମହମବତୀ ଫୁଙ୍କିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଥା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ।

ଜନ୍ମଦିନର ପାରମ୍ପରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଶ୍ୱିନ କହିଦେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା;…

ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି…

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବଳ ପାଳନର ଏକ ଅବସର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି ଦିନକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଫଳନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ବିଗତ ବର୍ଷକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ।

କେକ୍ କାଟିବାର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:

ଇତିହାସବିଦଙ୍କ ମତରେ, ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବାର ପରମ୍ପରା ୟୁରୋପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ – ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେକ୍ ସେକ୍ କରିବା ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ମହମବତୀ ରଖିବାର ପ୍ରଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ସମୟ ସହିତ, ଏହି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି।

ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା:

ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ‘ଜନ୍ମ ତିଥି’ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ) ଆଧାରରେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏହି ଦିନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୀତିଗତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦାନ, ସେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିଥାଏ।

ଦୀପ ଜାଳିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ:

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଦୀପକୁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ‘ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦିବସ’ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନରେ, କିଛି ଲୋକ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।

ଜନ୍ମଦିନରେ କ’ଣ କରିବେ:

ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ବାପାମାଆ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ:

ଆଜିର ସମୟରେ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଉପାୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କେକ୍ କାଟିବା, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଏହି ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଫଳନ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ ତେବେ ଜନ୍ମଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ।

ଜନ୍ମଦିନ କେବଳ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଯଦି ଆଧୁନିକ ଉତ୍ସବ ସହିତ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଉପାଦାନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜନ୍ମଦିନ କେବଳ ଏକ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ।

