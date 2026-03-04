ବହି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କାହିଁକି ଆସେ ନିଦ, କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ହିଁ ଘୋଟିଆସେ ଆଳସ୍ୟ

କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ କେଉଁଆଡୁ ଚାଲିଆସେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ନିଦ ଆସେ। ବହି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି।

ଏହା କେବଳ ଆଳସ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଖିର ଥକ୍କାପଣ, ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ, ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ପରିବେଶ ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଏବଂ ଛୋଟ ବିରତି ନେବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ପଢିବା ସମୟରେ, ଆଖି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଆଖି ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଥକିଯାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ପଢିବା ସମୟରେ ନିଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ।

ଏହା ସହିତ, ପଢିବା ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନୂତନ ସୂଚନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଢିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ନିଦ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବିଷୟଟି କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଏହି ସଙ୍କେତ ନିଦ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଆସେ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ୭-୮ ଘଣ୍ଟା ନଶୁଏ, ତେବେ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପାଠପଢ଼ା କଲେ, ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିଦ୍ରା ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ।

ଏହି ସମସ୍ୟା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ, ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟିକିଏ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ।

ଏହି ସମୟରେ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା, ତକିଆ ଦେଇ ଆରାମରେ ବସିବା, କିମ୍ବା କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ପଢିବା ମଧ୍ୟ ନିଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଶରୀର ଏପରି ପରିବେଶକୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନିଦ ସହିତ ଜଡିତ କରିଥାଏ।

କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଆଖି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଥକ୍କାପଣ ଆଣିଥାଏ। ପଢିବା ପାଇଁ ସିଧା ଚେୟାର ଏବଂ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଯଦି ଆପଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ପଢିବା ଏକ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଆଣିପାରେ।

