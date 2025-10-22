କାହିଁକି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର? କଣ କୁହେ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା, ଜାଣନ୍ତୁ…

କାହିଁକି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର? କଣ କୁହେ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା...

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ରହିଛି । ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ। ମନ୍ଦିରରେ ଖାଲି ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥା। ତଥାପି, ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି।

ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ: କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜୋତା ବିନା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ।

ଦେବତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ: ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚମଡ଼ା ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ପର୍ସ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠୁ…

କମ୍ ହାଇଟ୍ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ…

ଆୟୁର୍ବେଦ ମତ: ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣରେ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଣର ଉତ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଚଟାଣରେ ଜୋତା ବିନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ମାନସିକ ଶାନ୍ତି: ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠୁ…

କମ୍ ହାଇଟ୍ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ…

GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ କେବେ…

House Rent:ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ…

1 of 595