ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି କାହିଁକି ଲାଗେ ? ଏହି ଅଜବ ଅନୁଭବ ପଛର ରହିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଏକ ଝଟକା ଲାଗେ? ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ 'ହାଇପନିକ ଜର୍କ' (Hypnic Jerk) ବା 'ସ୍ଲିପ୍ ଟ୍ୱିଚ୍' କୁହାଯାଏ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଏକ ଝଟକା ଲାଗେ? ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ‘ହାଇପନିକ ଜର୍କ’ (Hypnic Jerk) ବା ‘ସ୍ଲିପ୍ ଟ୍ୱିଚ୍’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଝଟକା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଅଚାନକ ହଲଚଲ ହେତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାତିର ନିଦ ସମଗ୍ର ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିବାବେଳେ ମନେହୁଏ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗଭୀର ଖାଇ ବା ଉଚ୍ଚତା ପାଖରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ମାଂସପେଶୀର ଏକ ଅନୈଚ୍ଛିକ ଚଳନ, ଯାହା ମାତ୍ର ଏକ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଏ।
ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଝଟକାଗୁଡ଼ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ, ଏବଂ କ୍ୟାଫେନ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ (ଯଥା: ଅଧିକ ଚା’ କିମ୍ବା କଫି) ଅନ୍ୟତମ। ପରିଶେଷରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବା ଭୟାନକ ମନେହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ ନିଦ, ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ୟାଫେନ୍ର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।