ଚର୍ମରେ ଧଳା ଦାଗ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏହା କ’ଣ ଏକ ରୋଗକି ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ, ସମାଜରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।
ଧଳା ଦାଗକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଭିଟିଲିଗୋ କିମ୍ବା ହାଇପୋପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚର୍ମକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ରଞ୍ଜକ ମେଲାନିନ୍ ଗଠନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ମେଲାନିନ୍ ଆମ ଚର୍ମକୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦିଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶରେ ସକ୍ରିୟ ନ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
ଭିଟିଲିଗୋ ସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ- ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏଥିରେ ନା ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ । ରଙ୍ଗ କେବଳ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ କି? ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ କୁଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି ଭାବିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଧଳା ଦାଗ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ନାହିଁ ।
ଭିଟିଲିଗୋ କାହିଁକି ହୁଏ- ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜେନେଟିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ପରିବାରର କାହାକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାର, ଅତ୍ୟଧିକ ଟେନସନ୍, ଚର୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରତି ଚର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କୌଣସି ଅଟୋଇମ୍ମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିଜେ ଭୁଲରେ ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।