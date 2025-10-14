ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା, କ’ଣ ରହିଛି ଉଭୟଙ୍କ ଶରୀରର ରାସାୟନିକ ସମସ୍ୟା

କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି।

ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ କାରଣ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଅବଦାନ ରଖେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ’ଣ।

ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳ ଥାଏ, ମାଂସପେଶୀ ଟିସୁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମାଂସପେଶୀ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କମ୍ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।

ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ହରମୋନ୍ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରେ, ଯାହା ହାତପାଖରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ହାତପାଖରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।

ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିକ୍ ହାର ଧୀର ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଜାଳେଣି କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।

ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ବିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଚର୍ବି ତାପ ହ୍ରାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଇନସୁଲେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଂସପେଶୀ ପରି ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ।

ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଆୟତନ ତୁଳନାରେ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ଶୀଘ୍ର ତାପ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

ଶରୀର କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍, ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଥାଇରଏଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମ୍ କିମ୍ବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର ହେବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରେ।

