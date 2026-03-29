କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ବାରମ୍ବାର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ କାରଣ

ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ବାରମ୍ବାର UTI କାହିଁକି ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

By Jyotirmayee Das

Urine Infection: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ କାମ, ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଶେଷରେ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ (UTI) ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା UTI କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ବାରମ୍ବାର UTI ର କାରଣ କ’ଣ?

ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର UTI ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋନି ଏବଂ ମୂତ୍ରନଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଧରି ରଖିବା, ଶୌଚାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରେ।

କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଜୀବାଣୁ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ, ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ କିଡନୀକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ । ଏହା ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ କିପରି UTI ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି?

ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହା ଶରୀରର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଟାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୂତ୍ରନଳୀର ଭିତର ଆସ୍ତରଣକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଦହି, ବଟରମିଲ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ପରି ଖାଦ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏହି ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ପୋଡ଼ାଜଳା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।

UTI ରୋକିବା ପାଇଁ ସରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ

କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ (UTI) ରୋକିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ:

  • ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  • ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ
  • ପରିସ୍ରାକୁ ଅଟକେଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
  • ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରନ୍ତୁ
