ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଣ-ଚିନି ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡିପାରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ
ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଣ-ଚିନି ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ହେବ ପିଲା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ବଡ଼ମାନେ ନୂତନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଇଲେ ତା’ର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବ । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ମତ ଏହିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନି ନଦେବାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନି କାହିଁକି ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ- କିଛି ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃକକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ବୃକକ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଚିନି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପିଲାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ମିଠା ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ, ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଭଲ- କିଛି ଡାକ୍ତର ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । କଦଳୀ, ସେଓ, ନାସପାତି, ଗାଜର, ମିଠା ଆଳୁ ଏବଂ କଖାରୁ ଭଳି ଜିନିଷ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଏବଂ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର । ମୃଦୁ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଡାଲଚିନି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ହାଲୁକା ଧନିଆ ପାଉଡର ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।