କାହିଁକି ଆସେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଘଟଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ହଠାତ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିମ୍ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଫାଟିଯାଏ।
ଯାହାଯୋଗୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରେନ୍ କୋଷଗୁଡିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଧୂମପାନ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦିଓ ଏହି ରୋଗ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ହୋଇପାରେ, ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ।
ଆଜିକାଲି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତାହା ଜାଣିବା।
ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ଜଣେ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚକ ହେଉଛି ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲମ୍ବିଯିବା, ହସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା କିମ୍ବା ଓଠ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସତର୍କୀକରଣ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ପ୍ରାୟତଃ, ରୋଗୀମାନେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଝାପ୍ସା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଦେଖାଯିବା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଏବଂ ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳତାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ କଣ କରିବେ:
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକନ୍ତୁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ।
ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାରୁ ରୋକନ୍ତୁ, କାରଣ ଚାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମୟରେ ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ନାଡ଼ି ଏବଂ ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସେତେ କମ୍ କ୍ଷତି ସହିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ’ଣ:
ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ସହିତ କମ୍ ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପରିହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ତେଣୁ, ଆପଣ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଔଷଧ, ଫିଜିଓଥେରାପି ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ, ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ।