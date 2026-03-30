ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ନିଜ ସ୍ତନରୁ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ପିଆଏ ମା’, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ପରମ୍ପରା…
IPS କେ.କେ ଶର୍ମାଙ୍କ ବାହାଘରରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ବରେଲି ଏଏସ୍ପି ଅଂଶିକା ବର୍ମାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରୀତିନୀତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଉଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିନୀତିରେ ଆଇପିଏସ୍ କେ.କେ. ବିଷ୍ଣୋଇ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପରମ୍ପରା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହିତ ପ୍ରଥା।
ଏହି ପରମ୍ପରା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପ୍ରଥା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ‘ଆଞ୍ଚଲ ପିତ’ ପ୍ରଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ, ବିଶେଷକରି ରାଜସ୍ଥାନର ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ।
ପରମ୍ପରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ:
ବିବାହ ଅବସରରେ ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାଜସଜ୍ଜିତ ହେବା ପରେ ସାଙ୍କେତିକ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ବିଧି କରାଯାଏ। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପୁଅକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଏହି ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପ୍ରଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷୀର ପିଇବାର ବିଧି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଅ ବିବାହର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ କ୍ଷୀର ପ୍ରତି ଋଣ ସ୍ୱୀକାର କରେ।
ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଏହି ବିଧି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ, ପୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କେବେବି ତା’ର ମା’ କ୍ଷୀରର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ମା’ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ପୁଅ ତା’ର ସାରା ଜୀବନ ତା’ର ମା’ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦର କରିବ।
ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ:
ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଏହି ପରମ୍ପରା ମା’-ପୁଅ ସମ୍ପର୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଗଭୀରତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ରୀତିରେ ଏହି ଭାବନା ନିହିତ ଅଛି ଯେ ପୁଅ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିବ।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ମାତୃ ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତିକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନାଥ ହରିଣକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ।