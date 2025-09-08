AC Blast: କାହିଁକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଏସି? ପୁର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏମିତି ସଂକେତ; କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା, ନଚେତ୍ ଯାଇପାରେ ଜୀବନ
ପ୍ରତିବର୍ଷ AC ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଏସି? ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୁର୍ବରୁ କଣ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ AC ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ କଲୋନୀରେ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍, ବାପା-ମା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ଏସି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ, ଏସି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିକୁ କିପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
AC Blast Reasons: AC ବ୍ଲାଷ୍ଟର କାରଣ କ’ଣ?
ଖରାପ ୱାୟାରିଂ: ଯଦି AC ଇଷ୍ଟଲେସନ ସମୟରେ ତାର ୱାୟାରିଂ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର AC ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେବେ AC ର ୱାୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ AC ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ।
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସମସ୍ୟା: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ AC ରେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ AC ସର୍ଭିସିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା AC ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍: ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କେବଳ କମ୍ପ୍ରେସର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ନାହିଁ ବରଂ କମ୍ପ୍ରେସରରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ AC ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଅବରୋଧ ବା ବ୍ଲକେଜ: ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଇନଡୋର ୟୁନିଟରେ ସ୍ଥାପିତ ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ କୁଲିଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ।
AC Blast: AC ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ
AC ରୁ ଅଜବ ଶବ୍ଦ: ଯଦି AC ରୁ ହଠାତ୍ କମ୍ପନ କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ।
ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ: ଯଦି AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୋଡ଼ିବା ପରି ଗନ୍ଧ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ AC ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍କେଟରୁ ପ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ମେକାନିକକୁ ଡାକି AC ମରାମତି କରନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ: ଯଦି କିଛି ସମୟ ଧରି ଚଲାଇବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ AC ର ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାର କାରଣ କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଡ୍ ହୋଇପାରେ।
ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି: ଯଦି AC ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ଚେତାବନୀ। ବିଳମ୍ବ ନକରି, ତୁରନ୍ତ AC ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ AC ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମେକାନିକକୁ ଡାକି AC ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ON – OFF କରିବା: ଯଦି AC ହଠାତ୍ ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ AC ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍କିଟରେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି।
ସ୍ପାର୍କିଂ: ଯଦି AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ଲଗ୍ ପାଖରେ ସ୍ପାର୍କିଂ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ ବା ସଂଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରର MCB ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ।
AC ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କିପରି ଏଡାଇବେ?
ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ AC ରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ କରାନ୍ତୁ
ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାତାର ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
ୱାୟାରିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
AC ଗ୍ୟାସ୍: କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?
ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ AC ମଡେଲ୍ R32 ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଡେଲ୍ସ R-410A ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ପାଇଯିବେ ।