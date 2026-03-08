ଇରାନରେ କାହିଁକି ଡେରିରେ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମହିଳା, ଏମିତି କାହିଁକି…
ଇରାନୀମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କଠୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଏକ ଚେହେରା ଅଛି ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ତଥ୍ୟରs ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଦିଏ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ଥିର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୀର୍ଘାୟୁତାର ରହସ୍ୟ କ’ଣ।
ଇରାନରେ ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ:
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇରାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ହାରାହାରି ବୟସ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହେ।
ଜାତିସଂଘର ସଦ୍ୟତମ ଆକଳନ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡମିଟର ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନରେ ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ୭୮.୨୫ ବର୍ଷ।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ (୭୩.୮ ବର୍ଷ) ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇରାନରେ ଜନ୍ମିତ ହାରାହାରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ଥାଏ:
ଇରାନର ଏହି ବୟସ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଇରାନରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି।
ଇରାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ୮୦.୧୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ୭୬.୪୩ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଜୈବିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଉନ୍ନତି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇରାନର ସ୍ଥିତି:
ଜୀବନକାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇରାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୭୯ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଜାପାନ (୮୫.୧୫ ବର୍ଷ) ଏବଂ ମୋନାକୋ (୮୬.୭୩ ବର୍ଷ) ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଇରାନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୃଢ଼।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଟୱାର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ କରିଛି, ଯାହା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି।
ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅବଦାନ:
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନୀମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଇରାନୀ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ତାଜା ଫଳ, ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ତେଲରେ ଭରପୂର, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଂହତି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବଦାନ ରଖେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା।
ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିରୋଧାଭାସ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନଧାରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ପାଇଛି।