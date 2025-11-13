କାହିଁକି ରମ୍ ପିଇଲେ ଦେହ ହୋଇଯାଏ ଗରମ, ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
Rum for Health: ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଭଲପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଦ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ କରିଥିବେ ଯେ, ବିଶେଷତଃ ଶୀତଦିନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ରମ୍ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଏହାବି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ରମ୍ ଶରୀରକୁ ଗରମ କରିଥାଏ । ଆଜି ଆମେ ଏହା ପଛର କାରଣ କହିବୁ ।
ଗୁଡ କିମ୍ବା ଚିନି ରସରୁ ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟିରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟୁଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ଯାହା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ରମକୁ ଗାଢ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓକ ବ୍ୟାରେଲରେ ତିଆରି ହେତୁ ରମର ରଙ୍ଗ ଗାଢ ହୋଇଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରମ୍ କୁ ପୋଡିଦିଆଯାଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରମ୍ କୁ ଗାଗାଢ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧଳା କିମ୍ବା ଗାଢ ରମ୍ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ତେବେ ଉଭୟର ରଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ, ରଙ୍ଗର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଗାଢ ରମ୍ ତିଆରି କରିବାବେଳେ, ଗୁଣ୍ଡଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ ରମ୍ ସହିତ ପୃଥକ ଭାବରେ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଧଳା ରମ୍ ସହିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ରମ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ।
ଗାଢ ରମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାବେଳେ ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ବାଦ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ, ଗାଢ ରମରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ରମର ସେବନ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କ୍ୟାନସର ଭଳି ଜଟିଳ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ କରିଥାଏ । ଖାଲି ପେଟରେ ରମ୍ ପିଇବା ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଏପରି କଲେ ଅଧିକ ନିଶା ଓ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଓଭର ହୋଇପାରେ । ଖାଲି ପେଟରେ ରମ୍ ସେବନ କଲେ ଯକୃତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବାନ୍ତି ବା ଝାଡ଼ା ହେବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।