Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି କାରଣ
Night Vision ଚଷମା ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଲୋକକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ।
Night Vision Goggles: ବଦଳୁଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଭଳି ଚଷମା ସୁରକ୍ଷା ଅପରେସନ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଇଟ ଭିଜନ ଚଷମା (Night Vision Goggles)। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଟ ଭିଜନ ଚଷମାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି।
କେମିତି କାମ କରେ Night Vision Goggles?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନାଇଟ ଭିଜନ ଚଷମା ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଲୋକକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଏହି ଡିଭାଇସ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ, ବହୁ ଦୂରରୁ ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଏହି ଚଷମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘ଇମେଜ୍ ଇଣ୍ଟେନସିଫାୟର୍ ଟ୍ୟୁବ୍’ (Image Intensifier Tube) ସେହି ଲାଇଟ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
କାହିଁକି କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହିଁ ବଛାଗଲା?
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମକୁ କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଆଖିର ଗଠନ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମଣିଷର ଆଖି ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଟୋ ଅଧିକ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏ।
ଆଖି ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡିଥାଏ
ଏବେ ଯଦି ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଧଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କରିବା ପ୍ରଭାବରେ ଆଖି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚାପ ପଡିଥାଏ।