ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି, ଦୈନନ୍ଦିନର ଏହି ଭୁଲରୁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି

ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯେପରି ବିପଜ୍ଜନକ, ସେହିପରି ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ହଠାତ୍ ପେଟ ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଧରିବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ପେଟ ଏବଂ ହାର୍ଟର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

୨-୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ !

ପେଟରେ ପାଣି ଜମା ହେବାର ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କାହାକୁ ଥାଏ:

ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗଠନ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ସହିତ ଜଡିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ।

ଲିଭର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଶରୀରର ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣିର ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ ଭିତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କଣ:

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଏବଂ ସି ଭଳି ଅବସ୍ଥାର ସମୟସୀମାରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବା ଏବଂ ଯକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଅବହେଳା

ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେଟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଯକୃତ ରୋଗ ଆସାଇଟର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ହାର୍ଟରେ ପାଣି ଜମା ହେବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:

ହାର୍ଟ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ପେରିକାର୍ଡିଆଲ୍ ଇଫ୍ୟୁଜନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଥଳିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ।

ଆରମ୍ଭରେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କମ ହେବା, ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।

କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା, ଗୁରୁତର ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ହୃଦୟ, ବୃକକ୍ କିମ୍ବା ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବା ପେରିକାର୍ଡିଆଲ୍ ଇଫ୍ୟୁଜନର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି:

ପେଟର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ହଠାତ୍ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଲଗାତାର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

୨-୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ !

ଏହି ଦେଶରେ ଘର ଭିତରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ବଡ଼…

୫ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ…

1 of 8,525