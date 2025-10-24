ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ

ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ...

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଛଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଛଟ ପାଳନ କରାଯିବ।

ଛଟ ସହିତ ଯମୁନା ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧଳା ଫେଣ ଛଟ ପୂଜାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ହେଲେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯମୁନା ନଦୀରେ ଫେଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଫେଣ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜଧାନୀ ପବନରେ ବହୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ; କାହା…

IND vs AUS: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦…

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯମୁନାରେ ଫେଣ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ: 

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯମୁନାରେ ଫେଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କାରଖାନାରୁ ରାସାୟନିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯମୁନାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।

ଯେତେବେଳେ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପରିଷ୍କାର ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଯମୁନାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଯମୁନାର ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ଧୀର ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଫେଣ ନଦୀ କୂଳରେ ଜମା ହୁଏ ଯାହା ଛଟ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଯମୁନାର ଫେଣ କିପରି ଦୂର ହେବ: 

ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯମୁନାକୁ ଫେଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଓଖଲା ବ୍ୟାରେଜରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ଏହି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲରଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟି-ଫୋମ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେଣ ଦୂର କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଣିରୁ ଫେଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫୋମ ଆରେଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନଦୀରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇଭର ଏବଂ ପାୱାର ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।

ଫେଣ ଦୂର କରିବ ଡ୍ରେଜିଂ ମେସିନ୍: 

ଛଠ ପୂର୍ବରୁ ଯମୁନା ନଦୀପଠାରୁ ପଙ୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରେଜିଂ ମେସିନ୍, ୱାଟର ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସିକ୍ ୪ କିଣିଛନ୍ତି।

ଏହି ମେସିନ୍ ନଦୀପଠାରୁ ୬ ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କ, ଜଳ ହାଇସିନ୍ଥ ଏବଂ କଠିନ ଅଳିଆ ବାହାର କରିପାରିବ। ଏହା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୬୦୦ ଘନ ମିଟର ପଙ୍କ ବାହାର କରିପାରିବ।

ଏହା ସହିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପଙ୍କକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶୁଷ୍କ ଜମିରେ ପକାଇହେବ। ଏହି ମେସିନ୍ ସାରା ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ପାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜଧାନୀ ପବନରେ ବହୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ; କାହା…

IND vs AUS: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦…

ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା…

ଏହି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କାଣି…

1 of 16,126