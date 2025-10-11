ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ନୁହେଁ କ୍ରିକେଟ୍ ର ଦିଓ୍ୱାନା କରୀନାଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍
କରୀନାଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ତୈମୁରକୁ କାହିଁକି ଦରକାର କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କପୁର ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ର ନବାବ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିବାହରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ତୈମୁର ଏବଂ ଜେହ ଅଛନ୍ତି। ଜେହ ଏବେ ବହୂୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୈମୁର ଏବେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି।
ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କରୀନାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତୈମୁର ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କରୀନା ତାଙ୍କ ପୁଅର ପସନ୍ଦ, ନାପସନ୍ଦ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନା ଆସୁଥିବ କି ମା’ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବ।
ତୈମୁର ବଡ଼ ହେଲେ କଣ ହେବ: କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତୈମୁର ବଡ଼ ହୋଇ କ’ଣ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୈମୁରଙ୍କର ନାଟକ କିମ୍ବା ଅଭିନୟରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ।
ତୈମୁରଙ୍କୁ ଦରକାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍: କରୀନା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୈମୁର ରୋଷେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତୈମୁର କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ସେ କେବେ କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କରିନାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କି ନାହିଁ, ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କି ନାହିଁ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, କରୀନାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତୈମୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।