ଲିଭରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଅଣଦେଖା ନ କରି ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ନଚେତ୍…
ଲିଭରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ
Fatty Liver: ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଭର୍ ବା ଯକୃତ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସହ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲିଭର୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲିଭର୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦରଜ ହେବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ କଦାପି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଲିଭର୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ?
ଲିଭର୍ ପେଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପର ଭାଗରେ କିମ୍ବା ପିଞ୍ଜରାର ଠିକ୍ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲିଭର୍ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଶରୀରର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ।
ଲିଭର୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍: ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲିଭର୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲିଭର୍ରେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ।
ହେପାଟାଇଟିସ୍: ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ଭଳି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଲିଭର୍ ଲାଲ୍ ପଡ଼ି ଫୁଲି ଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲିଭର୍ ଚାରିପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର୍ର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଲିଭର୍ରେ ଦରଜ ଓ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘ସିରୋସିସ୍’ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଲିଭର୍ ସିରୋସିସ୍: ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଭର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହୋଇ ‘ସ୍କାର୍ ଟିସୁ’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ଚିକିତ୍ସା ନମିଳିଲେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ।
ଲିଭର୍ରେ ଏବସେସ୍: କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଲିଭର୍ରେ ପୂଜ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ।