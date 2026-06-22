ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ୧୫ ଦିନ ଯାଏଁ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ଜାଣନ୍ତୁ ଅଣସର କାଳର ରହସ୍ୟମୟ କଥା
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଅଣସର କାଳ, ମାଧବ ଦାସଙ୍କ କଥା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା।
Jagganath Rathayatra 2026 : ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ଷସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସ୍ଥା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଣସର କାଳ
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ୧୦୮ ପବିତ୍ର କଳସ ଜଳରେ ବିଶେଷ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହିଭଳି ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଅବଧିକୁ ‘ଅଣସର କାଳ’ ବା ‘ଅନବସର କାଳ’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଦ୍ୱାର ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ।
ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ରୋଗ
ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ରୋଗର ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ପରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ।
କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ବାକି ୧୫ ଦିନର ରୋଗ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମାଧବ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି।
ଔଷଧୀୟ ଭୋଗରେ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା
ଅଣସର କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେବା ବିଶେଷ ବୈଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ, କାଢ଼ା ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ।
ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ‘ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି।
ଭକ୍ତି ଓ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଏହି ପରମ୍ପରା
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଏହି କଥା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅତୁଟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ଆଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛି।