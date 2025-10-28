କାହିଁକି ମଶାଣୀରେ ଥାଏ ଭଗବାନ୍ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କଣ ଅଛି ଏହା ପଛର କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ…

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅନେକ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଦେବତା। ଶିବ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସେ ସଂସାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା।

ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଶ୍ମଶାନରେ ଏକାକୀ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନରେ: ମହାଦେବ୍ ସାଂସାରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସଂସାର ବା ପରିବାର ହେଉଛି ମୋହ-ମାୟାର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ(ତ୍ୟାଗ)ର ପ୍ରତୀକ । ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କ୍ଷଣିକ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ରହି ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କରିବା ବେଳେ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ: ଶିବ ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂହାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ସବୁକିଛି ଭସ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ଶରୀର, ସେହି ଶରୀର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋହ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ଶିବମୟ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଶିବ ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

 

