କଦଳୀ ଚୋପାରେ ପାଦ କାହିଁକି ଖସିଯାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ…

କଦଲୀ ଚୋପାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି କେହି ଭୁଲବଶତଃ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ପାଦ ପକାଇଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଖସିବା ଥୟ ଏବଂ ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ?

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦଳୀ ଚୋପାରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଦ ଖସିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଗବେଷକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖସିଯିବା ପଦାର୍ଥ ଥାଏ।

ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଜେଲ୍ ର ଭୂମିକା:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

DA Hike: ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି!…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ଫ୍ୟୁଏଲରେ ଚାଲେ…

କଦଳୀ ଚୋପାର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଜେଲ୍ ପରି ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥଳି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି କଦଳୀ ଚୋପା ଉପରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଛୋଟ ଥଳିଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଏ।

ଫାଟିବା ପରେ, ଏହି ଜେଲ୍ ଚୋପା ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହି ଜେଲ୍ ପାଣି, ମିଠା ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରେ ଗଠିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଏକ ଖସିଯିବା ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପାଦ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିବା ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

ବହୁତ କମ୍ ଘର୍ଷଣ:

ଖସିଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ। ଜାପାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କଦଳୀ ଚୋପାର ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୦.୦୭। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏତେ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦଳୀ ଚୋପା ଉପରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଲିପି ଜେଲ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଦ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ସାଧାରଣତଃ, ଚାଲିବା ସମୟରେ ଘର୍ଷଣ ହିଁ ଆମ ପାଦକୁ ଭୂମିରେ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ, ପାଦ ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଖସିଯାଏ।

କଦଳୀ ଚୋପା ଅନ୍ୟ ଫଳର ଚୋପାଠାରୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ:

ସମସ୍ତ ଫଳର ଚୋପା ସମାନ ନୁହେଁ। ସେଓ ଏବଂ କମଳା ଚୋପାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ; କିନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଚୋପାରେ ମିଳୁଥିବା ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଜେଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ସ୍ତର ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ସେଓ ଚୋପା ପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୦.୧।

You might also like More from author
More Stories

DA Hike: ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି!…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ଫ୍ୟୁଏଲରେ ଚାଲେ…

LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ହେବାର କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

କାହାପାଇଁ ଅବସର ନେଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି, ଦୀର୍ଘଦିନ…

1 of 28,486