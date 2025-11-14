ଶୀତଦିନେ ନିଦ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ କାହିଁକି ଥକ୍କାପଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଳସ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ।
ଦିନ ଛୋଟ ହେବା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ ଆମର ନିଦ ଏବଂ ମନୋଭାବ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୀତଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କମ୍ ହେବା ଶରୀରର ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ନିଦ-ଜାଗର ଚକ୍ରକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଶୀତଦିନେ ନିଦ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ?
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ କାହିଁକି ଥକ୍କାପଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ଶୀତଦିନେ ଦିନ କମ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରାଏ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଶରୀରର ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଦିନରେ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ।
ସେହିପରି ଶୀତଦିନେ, ପୋଷାକର ସ୍ତର ଏବଂ କମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭାବ କେବଳ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଥକ୍କାପଣ, ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଆପେକ୍ଷିକ ବିକାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀର ପରି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା ଲାଭଦାୟକ।
ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା:
ଶୀତଦିନର ଥଣ୍ଡା କେବଳ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ନିଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଲମ୍ବା ରାତି ଏବଂ କମ୍ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଶୀତଦିନେ ଶୀଘ୍ର ନିଦ କରାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭୀର ନିଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏକ ଭଲ ରାତିର ନିଦ ପାଇଁ, କୋଠରୀଟି ଥଣ୍ଡା, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।
ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଏବଂ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଘଣ୍ଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଥକାପଣକୁ ରୋକିଥାଏ।
ଋତୁକାଳୀନ ଅବସାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତି:
ଶୀତଦିନେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ ବରଂ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ ସେରୋଟୋନିନର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖେ।
ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସୁଆ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଋତୁକାଳୀନ ଆକର୍ଷକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋଭାବ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ। ଶୀତଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାରୀ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯାହା ଶରୀରକୁ ଆଳସ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଓଟ୍ସ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିଥାଏ। ପାଣି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଥକାପଣ ବଢ଼ାଇପାରେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଶୀତଦିନେ ଥକ୍କାପଣ ଦୂରାଇବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ:
ଶୀତଦିନେ ଥକ୍କାପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରଖନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ, ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ବିତାଇବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟା ସଠିକ୍ ରହିବ।