ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା? ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା
ଖରା ଦିନେ ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଋତୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଟାୟାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।
ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ବିଶେଷକରି ରାଜପଥ କିମ୍ବା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ।
ତେଣୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ ସହିତ ସମୟୋଚିତ ସର୍ଭିସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାସ୍ତାର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିରନ୍ତର ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକ ଲୋଡେଡ୍ ଯାନ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର କିମ୍ବା ବାଇକ୍ର ବ୍ରେକ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏହି ସମସ୍ତ ସଙ୍କେତ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।
ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।
ଆପଣ ଲଗାତାର ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ବ୍ରେକଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ଗରମ କରିଦିଏ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବ୍ରେକରୁ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ, ଉପଯୁକ୍ତ ଟାୟାର ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ଛୋଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଇପାରିବେ।