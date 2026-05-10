୪୦ପରେ କାହିଁକି ବଢ଼ିଥାଏ କିଡନୀ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା, କିପରି ରଖିବେ ନିଜ କିଡନୀକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?
୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କିଡନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା।
Kidney care Tips : ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। ବିଶେଷ କରି ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କିଡନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୟସ ପରେ କିଡନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳକୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ, ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ୪୦ ପରେ ନିଜ କିଡନୀର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା କୌଣସି କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ବଢ଼ିଥାଏ କିଡନୀ ଉପରେ ବିପଦ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଏକ ସମୟ ପରେ କିଡନୀ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ ପାଣି ପିଇବା, ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପେନକିଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କିଡନୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ରୋକିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଡନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ।
କେଉଁ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲରେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ?
କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶୀଘ୍ର ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବା, ପାଦ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ଫୁଲା ଆସିବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବୟସର ପ୍ରଭାବ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଶରୀର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏପରି ସଙ୍କେତ ଦେଉଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚି ହେବ।
କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଯେପରି ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଯିବ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରୋସେସଡ୍ ଫୁଡ୍ କମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତର ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପେନକିଲର ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କିଡନୀ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବର୍ଷକୁ ଅତିକମରେ ଥରେ କିଡନୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କିଡନୀ ରୋଗର ଇତିହାସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ବ୍ଲଡ୍ ଏବଂ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଡନୀର ସ୍ଥିତି ଜାଣିହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଛୋଟ ସତର୍କତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।