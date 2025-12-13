ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତଗଡ଼ା ପ୍ଲାନ, ୟୁରୋପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଭିତିରିଆ କସରତ? ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ!

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତଗଡ଼ା ପ୍ଲାନ, ୟୁରୋପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଭିତିରିଆ କସରତ? ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ!
ଆମେରିକା କାହିଁକି ୟୁରୋପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ନିକଟରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେରିକା ୟୁରୋପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସମେତ ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ନକଲି ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛି।
ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦଲିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତିନୋଟି ଦେଶ – ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU)କୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଦେଶ: ଇଟାଲୀ, ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ EUରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ EU ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି, ଆମେରିକା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୃଥକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ, ଉତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବ।
ନାଟୋ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ: ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁରୋପର ଅଂଶ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା ନାଟୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝ ବହନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ନାଟୋ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ GDPର ଅତି କମରେ ୨% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ପରେ, ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଅଂଶ ଦାବି କରୁଛି। ନାଟୋର ୩୨ ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି। କେବଳ ଆମେରିକା ଏହାର ମୋଟ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୬୫ ରୁ ୭୦% ଯୋଗାଏ, ତା’ପରେ ଜର୍ମାନୀ (୬%), ୟୁକେ (୫.୪%) ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ (୪.୩%)ରହିଛି।
ୟୁରୋପର ପ୍ରବାସ ନୀତି ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ: ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୟୁରୋପର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।= ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେନ୍ସରସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପ ସଭ୍ୟତାର ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
କୋର-୫ – ନୂତନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମରୁ ଲାଭ ପାଇବା: ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ କୋର-୫ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହି ରଣନୀତି ଆମେରିକାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସମ୍ମତି ବିନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଏବଂ ଏସିଆରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ୟୁରୋପ ବଦଳରେ ଏସୀୟ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ।
ରୁଷ-ଚୀନ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ: ନୂତନ ରଣନୀତି ରୁଷ ସହିତ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଯଦି EU ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦରେ ୟୁରୋପର ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ୟୁରୋପ ଚାଲୁଥିବା ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ୟୁରୋପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଏବଂ ଏକ କୋର-୫ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଚୀନ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ।