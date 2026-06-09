ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ତଳେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବୁଡ଼େନି ଏହି ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ
ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ବନ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିନା, ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତା। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି, ଡଚ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଏବଂ ବନ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଶର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ:
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି; ପ୍ରକୃତରେ, ଏହାର ପ୍ରାୟ ୩୩% ଭୂମି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ତଳେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସାଗରରୁ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ଦେଶର ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପାଲଟିଛି।
ପୋଲ୍ଡର୍ ସିଷ୍ଟମ୍:
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୋଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳାଶୟ ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆବଦ୍ଧ ପାଣିକୁ ବାହାର କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ଜମିକୁ ପୋଲ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ପାଣି ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜମି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ କୃଷି, ଗୃହ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଡଚ୍ ସହର ଏବଂ ଫାର୍ମ ସେହି ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ଥରେ ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା।
ଡେଲ୍ଟା ୱାର୍କ୍ସ:
୧୯୫୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବିନାଶକାରୀ ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ୟା ପରେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଡେଲ୍ଟା ୱାର୍କ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଡ୍ୟାମ୍, ତାଲା, ଡାଇକ୍ ଏବଂ ଝଡ଼ ଲହରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଅଟୋମେଟେଡ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ବ୍ୟାରିୟର:
ମେସଲେଣ୍ଟକେରିଂ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ବାରିୟର ହେଉଛି ଡଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଏହି ବିଶାଳ ଗଠନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ, ଏହାର ବିଶାଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ବିପଦ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପରେ, ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିଯାଏ।