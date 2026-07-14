ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ମିଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା
ରୂପା ପିନ୍ଧିଲେ ମିଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧାତୁର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସୁନା, ତମ୍ବା ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାହକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ରୂପା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମନ, ଭାବନା, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ; ତେଣୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣେ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ କାହିଁକି ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝିବା।
ରୂପା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ କାହିଁକି ଜଡିତ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାୟତଃ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୁଏ।
ଏହା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ରୂପାକୁ ଏକ ଶୀତଳ ପ୍ରକୃତିର ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆସିଥାଏ।
ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରୂପାର ମୁଦି, ଚେନ୍ କିମ୍ବା କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରାରେ ମୂଳ।
କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୂପା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ରୂପା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡ ଅନନ୍ୟ।
ରୂପା ପିନ୍ଧିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୋମବାର ଦିନ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ।
ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ସଫା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରୂପା ଅଙ୍ଗୁଠି, ଚେନ, କଙ୍କଣ କିମ୍ବା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି।
ରୂପା ପିନ୍ଧିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଲାଭ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।