ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ AC? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ୫ଟି ବଡ଼ କାରଣ
AC Using Tips: ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବା ଏସିର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, AC କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଆଖିବୁଜି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେବା କୌଣସି ବଡ଼ ତ୍ରୁଟିର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନକଲେ AC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ।
ହଠାତ୍ ଏସି ବନ୍ଦ ହେବାର ଏହି ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ଓଭରହିଟିଂ ସମସ୍ୟା: ଗରମ ଦିନେ AC ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଏହାର ଆଉଟ୍ଡୋର ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଧୂଳିମଳି ଜମିଯାଏ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ମେସିନ୍ଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବା ଓଭରହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଭିତରର ପାର୍ଟସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ AC ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଅପରିଷ୍କାର ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର: AC ର ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ଧୂଳି ଓ ମାଟିକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ଟର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପବନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଲିଂ କମିଯାଏ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ AC ନିଜେ ଲକ୍ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗରମ ଦିନେ ପ୍ରତି ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନରେ ଏସି ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ଉଚିତ।
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ଅସ୍ଥିରତା: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହରେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହେବା ମଧ୍ୟ AC ବନ୍ଦ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। କମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମେସିନ୍ର ପାର୍ଟସ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଆଜିକାଲିର ସ୍ମାର୍ଟ AC ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ଥାଏ, ଯାହା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅସ୍ବାଭାବିକ ହେଲେ ସିଷ୍ଟମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଭଦାୟକ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କିମ୍ବା କମ୍ ରେଫ୍ରିଜେରାର୍ଣ୍ଟ: ଯଦି AC ଭିତରେ କୁଲିଂ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଯାଏ କିମ୍ବା କେଉଁଠାରେ ଲିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଘର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଯୋଗୁଁ କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ ଏବଂ ମେସିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରିପ୍ କରେ। AC ରୁ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ଆସିବା, ବରଫ ଜମିବା କିମ୍ବା କମ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ।
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ କିମ୍ବା ସେନ୍ସର ଖରାପ ହେବା: ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ହେଉଛି AC ର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାହା ଘରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସେନ୍ସର କିମ୍ବା ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭୁଲ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ AC କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ।
ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ସେବା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ AC ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ AC ସର୍ଭିସିଂ ଏବଂ ସଫେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୁଲିଂ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବଞ୍ଚିବା ସହ AC ର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।