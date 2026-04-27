ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ କେଶ ଧଳା କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳା ରୁହେନି; ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଉତ୍ତର

ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ କେଶ ଧଳା କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳା ରୁହେନି; ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଉତ୍ତର
ବୟସ ବଢ଼ିଲେ କେଶ ଧଳା କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାରେ ଚୁଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କେଶ ପୂର୍ବରୁ କଳା ଏବଂ ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧଳା କିମ୍ବା ଧଳା କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ?
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ରହସ୍ୟମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବୟସ, ଜେନେଟିକ୍ସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାମ କରେ।
କେଶର ରଙ୍ଗ ମେଲାନିନରୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମେଲାନୋସାଇଟ୍ସ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମେଲାନିନ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ଏହି ରଙ୍ଗକ ବିନା, କେଶର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ଧୂସର କିମ୍ବା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଧୂସର କେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଧୂସର ନୁହେଁ। ଏହା ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଅରଙ୍ଗିତ କେଶର ମିଶ୍ରଣ।
ଯେତେବେଳେ ମେଲାନିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜିଯାଏ, କେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା କିମ୍ବା ରୂପା ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, କାଟାଲେଜ୍ ଭଳି ଏନଜାଇମ୍ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ, କାଟାଲେଜ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ଫଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା କେଶକୁ ଭିତରୁ ଧଳା କରିଦିଏ।
ଆଉ ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଡିଏନଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ କେଶ କମ୍ ବୟସରେ ଧଳା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମଧ୍ୟ ଧଳା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଜେନେଟିକ୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମେଲାନୋସାଇଟ୍ସ କେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କେଶ ଧଳା ହେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦିଓ ଚାପ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସମୟ ସହିତ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ।
ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨, ଲୁହା ଏବଂ ତମ୍ବା ଭଳି ଜରୁରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଅକାଳରେ ଶରୀର ଧଳା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଧୂମପାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅକାଳରେ ଶରୀର ଧଳା ହେବା ସହିତ ଜଡିତ।