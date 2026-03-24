ଏସିରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭାରୀ ଲାଗେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ’ଣ…

ଏସିରେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ କାହିଁକି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଘର, ଅଫିସ ଏବଂ ମଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି AC ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନଡ ପରିବେଶରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହନ କରେ।

ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, AC ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା “ସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍” ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।

ଏସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ:

ଯଦିଓ ଏସିରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ପରିବେଶରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଭଳି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ।

ଶୁଷ୍କ, ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରୀ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ।

ଏସି ପରିବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଭାରୀ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଆସନ୍ତୁ ଅଜାଣିବା ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ।

ଏସିରେ ରହିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରୀ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:

ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍: ଏକ AC ରୁମରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଶରୀରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାହାର କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ଅଭାବ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୁଏ।

ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀର ସଙ୍କୋଚନ: ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀର ସଙ୍କୋଚନ ଯାହାକୁ ଭାସୋକନସିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପବନର ସାମ୍ନା କରେ।

ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଏହା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା: ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ ନାକ ଏବଂ ଗଳାର ମ୍ୟୁକସ୍ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ, ଯାହା ସାଇନସ୍‌ରେ ପ୍ରଦାହ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ଏବଂ ସତେଜତା: କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଫଳରେ, ମାଂସପେଶୀ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଥକ୍କା ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ।

ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ:

ଏସିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବହୁତ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୪-୨୬° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ପରିବେଶରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲଗାତାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏସିରେ ବସି ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସମୟ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏସି ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫା ହେଉଛି।

