୧୬ ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ୩୦ ରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ହୁଏନି ACର ତାପମାତ୍ରା? କ’ଣ ଏହା ପଛର କାରଣ…
ACର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (ଏସି) ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି, ଅଧିକାଂଶ ଏସିରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ କିମ୍ବା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ?
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୀମା; କିନ୍ତୁ, ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାରଣ ରହିଛି।
ଏକ AC ର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ରୁମର ଗରମ ପବନକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଏକ କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରେସର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଆସିଯାଏ।
ଯଦି ଏକ AC କୁ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କୁଲିଂ କଏଲଗୁଡ଼ିକରେ ବରଫ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ମେସିନର ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।
ଏକ AC କେବଳ ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ପ୍ରାୟ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ରୁମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ସେଟିଂ ଏହି ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ତେବେ AC ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏହା କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଜାୟ ରଖିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ୨୨ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆରାମଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ସେହିପରି, ୩୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ AC ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ; ତେଣୁ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିସରକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି।
ଅତି କମ ତାପମାତ୍ରାରେ AC ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ କୋଠରୀକୁ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ।
ତେଣୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ AC ର ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ୧୬ ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀର ଏହି ପରିସରକୁ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।