ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଓଜନର ମେଘ ଆକାଶରୁ କାହିଁକି ତଳକୁ ଖସି ପଡେନି, ଏଠାରେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ
ଆକାଶରୁ କାହିଁକି ତଳକୁ ଖସି ପଡେନି ମେଘ ଖଣ୍ଡ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଧଳା ଓ କଳା ମେଘର ଭାସୁଥିବା ଖଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଓଜନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ଉପରକୁ କାହିଁକି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ?
ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଥିବା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପରି ଲାଗେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମେଘ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ ଆକାରରେ ପାଣି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ।
ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ, ଗ୍ୟାସ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମେ ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁର ଏହି ବିଶାଳ ଗୁଚ୍ଛକୁ ମେଘ ଭାବରେ ଦେଖୁ।
ଯଦିଓ ଭୂମିରୁ ଦେଖିଲେ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କପା ଖଣ୍ଡ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମେଘର ଓଜନ ଅନେକ ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅନେକ ଟନ୍ ହୋଇପାରେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଏତେ ଭାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବାୟୁରେ କିପରି ଭାସମାନ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ, ବାୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ ଗଠିତ। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭାରୀ ବାୟୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି।
ଜଳ ଅଣୁରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁରେ ମିଳୁଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ହାଲୁକା। ଏହି କାରଣରୁ, ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘ ଆଖପାଖର ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲୁକା ଏବଂ କମ୍ ଘନ।
ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଏକ କମ୍ ଘନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଘନ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ। ଯେପରି ତେଲ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରୀ ମେଘ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପବନରେ ଭାସୁଥାଏ।
ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏହି ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ନିରନ୍ତର ମେଘଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ୁଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାର ଗତି ଏତେ ଧୀର ଯେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିଠାରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଷ୍ମ ପବନର ଅପଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଏ।