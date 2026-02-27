ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ମାରି ହସି ଉଠିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଥିଲେ ….

Mahabharat Katha: ମହାଭାରତ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାଭାରତ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ତଥାପି, ମହାଭାରତର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ସିଂହାସନ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ।

ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ତୀର ଶଯ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଏହି ତୀର ଶୟ୍ୟାରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହି ଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁର ବର ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନେ ବାଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ।

ଦିନେ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ହସି ଉଠିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।

ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏହି ଅପ୍ରିୟ ହସ ଏବଂ ହସର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆଜି ବାଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ପିତାମହ ଧାର୍ମିକତା, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ (ଦ୍ରୌପଦୀ) କୁ ସମଗ୍ର ସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ନୀରବ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେଉଁଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା?

ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଘଟଣାରେ ନୀରବତା ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଯାହାର ଲୁଣ ସେ ଖାଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣ ପ୍ରତି ଋଣୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ।

(ନୋଟ: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

