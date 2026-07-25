ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆୟକର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆୟକର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ଇନ୍କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବା ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସିଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବା ସହ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଇନ୍କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ?
ହଁ! ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ସିକିମ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିକିମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ କାହିଁକି ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛର ଆଇନଗତ କାରଣ କ’ଣ।
କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ଟ୍ୟାକ୍ସ: ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ନୂଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି। ସିକିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ (ଚୋଗ୍ୟାଲ୍ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ) ଥିଲା। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଏକ ଗଣଭୋଟ୍ ପରେ ସିକିମ୍ ଭାରତର ୨୨ତମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ସିକିମ୍ ଭାରତରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ପୁରୁଣା ଆଇନ୍, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ‘ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩୭୧F’ (Article 371F) ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ସିକିମ୍କୁ କେତେକ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଆୟକର ଅଧିନିୟମ (Income Tax Act, 1961) ରେ ‘ଧାରା ୧୦(୨୬AAA)’ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଆଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସିକିମ୍ର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆୟକୁ ଇନ୍କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରଖାଗଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଫ୍: ଜମାରୁ ନୁହେଁ! ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଏହି ଛାଡ଼ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ‘ସିକିମି’ ସଂଜ୍ଞା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ଲୋକ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସିକିମ୍ର ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହେବା ପୂର୍ବର ଐତିହାସିକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି।
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ (ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି) ଯାଇ ସିକିମ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ITR ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଛାଡ଼ ସିକିମ୍ ମାଟିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗୁଁ ଦିଆଯାଉଛି।