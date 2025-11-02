ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ! ଭାରତ ଜିତିଲେ BCCI ଦେବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା;କଣ ଏହା ସତ ନା ଏକ ମିଛ ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଣ ସତରେ BCCI ଦେବ ୧୨୫ କୋଟି ? ନା ଏହା ଏକ ଗୁଜବ? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ ଜିତିଲେ ମିଲିବ 125 କୋଟି…
ଆଜି ଯଦି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲ ଜିତେ ତେବେ BCCI ବଡ ରକମର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୧୨୫ କୋଟି ମହିଳା ଖେଳାଳି୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ BCCI କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଗତବର୍ଷ ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ରୋହିତ ବାହିନୀ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଆଣିଥିଲେ।
ଆଉ ଏହା ପରେ କ୍ଯାପଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଖେଳକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ।
ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ଟିମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୨୫ କୋଟି ଦେବା ପାଇଁ BCCI ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଣୁ ହୁଏତ କ୍ରିକେଟର ନୁଆ ନିଯମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବ BCCI ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କଣ କହୁଛି ନୂଆ ନିୟମ: ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଠାରୁ କ୍ରିକେଟରେ ସମାନ ଫି ପଲିସି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ଯାଚ ପିଛା ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି।
ଯେପରିକି ଟେଷ୍ଟରେ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ,ODI ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଓ ୩ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗରୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କମ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଏବେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁହାଯାଉଛି ଗତବର୍ଷ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଜିତିଥିବା ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ୧୨୫କୋଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହିଳା ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ୧୨୫ କୋଟି ଦିଆଯାଇପାରେ।
2017ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ ଇଁଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିଥିଲେ। 9 ରନରେ ଭାରତକୁ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ BCCI ତରଫରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।