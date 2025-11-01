ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ରାଗିବା ବଦଳରେ ‘GOD BLESS YOU’ କୁହନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ…

ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ SORRY ଶବ୍ଦଟି ବାହାରି ଆସେ। ଅନ୍ଯପଟେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ହସି କରି କୁହେ ‘GOD BLESS YOU’ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ‘ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ’।ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ଯତା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଛିଙ୍କିବା ପରେ ‘sorry’ କାହିଁକି କହିଥାଉ: ମଣିଷ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ବାହ୍ଯମଣ୍ଡଳକୁ ବା ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସେ।

ଯାହାକି ସାମ୍ନା ଲୋକର ଶରୀରରେ ନିଶ୍ବାସ ବାଟେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରାୟତ୍ଃ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ନାକରେ ହାତ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ‘sorry’ କହିଥାଆନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଗରୁ ମୁହଁରେ ପାଉଁଶ ଲଗାଉଥିଲେ ମହିଳା! ଏହା…

ନଭେମ୍ବରରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଯାଗା; ଆପଣଙ୍କ ମନ…

ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ‘GOD BLESS YOU’ କାହିଁକି କହିଥାଏ: ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଜୀବାଣୁ ଓ ନାକରେ ଜମିଥିବା ମଇଳା ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ।

ତେବେ ସମୟ ସମୟେ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହା ବହୁତ ବିରଳ। ଏନେଇ ଡରିବା ଅନୁଚିତ।

ଏଣୁ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ‘GOD BLESS YOU’ ବା ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡା କିଛି ଲୋକ ପିଲା ଛିଙ୍କିବା ମାତ୍ରେ କୁହନ୍ତି କି ‘ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ’।

ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଲୋକ ମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଣୁ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଉଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଆଗରୁ ମୁହଁରେ ପାଉଁଶ ଲଗାଉଥିଲେ ମହିଳା! ଏହା…

ନଭେମ୍ବରରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଯାଗା; ଆପଣଙ୍କ ମନ…

ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ! ପରିବା…

ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି…

1 of 622