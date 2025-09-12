ବାପରେ ବାପ ଫ୍ରାନ୍ସବାସୀଙ୍କ କି ରାଗ, ୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗାଦି, କାହିକିଁ…

ବାପରେ ବାପ ଫ୍ରାନ୍ସବାସୀଙ୍କ କି ରାଗ, ୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗାଦି, କାହିକିଁ…
ଚାର୍ଲ୍ସ ଦଶମ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଂହାସନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳ ପରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲକ ଏଭିରଥିଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଥମ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବେରୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ପୋଡ଼ାଜଳା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସେହି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯେଉଁଠାରେ ଜନଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜଣେ ରାଜା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାର ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଂହାସନ ଛାଡିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ?
ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଲୁଇସ୍ XIX ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଥିଲା। ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ରାଜା ହେବା ପରେ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଷମତା ଛାଡିଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। 1789 ମସିହାର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୮୦୩ ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।
ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ଦଶମ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସମୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଚାର୍ଲ୍ସ ଦଶମ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ୟାରିସର ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜା ହେବାର ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି, ଚାର୍ଲ୍ସ ଦଶମ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଂହାସନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ
ଏସବୁ ଦେଖି, ଚାର୍ଲ୍ସ ଦଶମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସିଂହାସନ ଛାଡିବେ। କିନ୍ତୁ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶେଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨, ୧୮୩୦ ରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଲେ ଏବଂ ସେ ଲୁଇସ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶଙ୍କ ନାମ ସହିତ ରାଜା ହେଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଆଙ୍ଗୋଲେମର ଡ୍ୟୁକ୍ ଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧିତ ଜନତା ପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୁଇସ୍ XIX କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଲା।
ମାତ୍ର 20 ମିନିଟରେ ସିଂହାସନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ
ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଶାସନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ।
ମାତ୍ର 20 ମିନିଟରେ, ଲୁଇସ୍ XIX ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ରାଜା ହେବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ଲୁଇସ୍ XIX ସିଂହାସନ ଛାଡିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା।
ଲୁଇସ୍ XIX ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଂହାସନର ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗତିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିବା ରାଜା
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଲୁଇସ୍ XIX ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସିଂହାସନ ଛାଡିଲେ, ଏହା ଆଉ ଏକ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ଇତିହାସର ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବା ରାଜା ଭାବରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି।
ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜା ହେବାର ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି, ଚାର୍ଲ୍ସ X ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଂହାସନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ
ଏହି ସବୁ ଦେଖି, ଚାର୍ଲ୍ସ X ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସିଂହାସନ ଛାଡିବେ। କିନ୍ତୁ, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଅଗଷ୍ଟ 2, 1830 ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୁଇସ୍ XIX ନାମ ସହିତ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଆଙ୍ଗୋଲେମର ଡ୍ୟୁକ୍ ଥିଲେ।
ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧିତ ଜନତା ରାଜପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୁଇସ୍ XIXଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଲା।
ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ
ଲୁଇସ୍ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଶାସନ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ, ଲୁଇସ୍ XIX ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ରାଜା ହେବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଏକ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ଲୁଇସ୍ XIX ସିଂହାସନ ଛାଡିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଲୁଇସ୍ XIX ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଂହାସନର ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗତିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବା ରାଜା
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଲୁଇସ୍ XIX ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସିଂହାସନ ଛାଡିଲେ, ଏହା ଆଉ ଏକ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିବା ରାଜା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି।