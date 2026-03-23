ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ହେଉ କି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏହାର ଆକାର ଗୋଲ କାହିଁକି କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ୯୯% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଉତ୍ତର
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁବେଳେ ଗୋଲ କାହିଁକି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭଳି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଗୋଲ କାହିଁକି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ତରଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଏହାର କାନ୍ଥ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ନଳାକାର ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ଚାପ ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।
ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡରର କୋଣ ଥାଏ, ତେବେ ଚାପ ସେହି କୋଣଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଫାଟିବା କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଗୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର କିମ୍ବା କୋଣ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଧକ୍କା ହେଲେ, ନଳାକାର ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଘାତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବର୍ଗାକାର ପାତ୍ର ତୁଳନାରେ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କରିଥାଏ।
ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଅଶାନ୍ତି, କମ୍ପନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଗୋଲ ଆକୃତି ଅଧିକ ଗଠନାତ୍ମକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ କୁ ସହଜରେ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଚାପ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ବହୁତ ସହଜ କାରଣ ଏଥିରେ ଧୂଳି, ମାଟି କିମ୍ବା ତେଲ ଜମା ହେବାର କୌଣସି କୋଣ ନାହିଁ। ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଏକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଏ।
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଇ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଜନରେ ହାଲୁକା, କଳଙ୍କ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସହଜ।
ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଶ୍ରଧାତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଓଜନରେ ହାଲୁକା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ଏହା ସହଜରେ ସ୍ପାର୍କ କରେ ନାହିଁ।