ଜାପାନରେ ଗଜବ ନିୟମ; ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳେନି ସମ୍ମାନ, ରାଜଗାଦିରେ କେବଳ ପୁରୁଷ…

ବିଚିତ୍ର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଜାପାନର ମହିଳା...

By Shantilata Rout

GK: କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଜାପାନରେ କୌଣସି ଝିଅ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ? ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜାପାନୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ-ପ୍ରଧାନ ରହିଛି।

ଏହା କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗାଦିରେ କିଏ ବସିବ ବୋଲି ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ବରଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାର ରାଜ ଗାଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ଯ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ପ୍ରକୃତରେ, ଜାପାନୀ ଇମ୍ପିରିଆଲ୍ ହାଉସିଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଆଇନ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ସିଂହାସନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସିଂହାସନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ? ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ…

ସାବଧାନ! ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ଯରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଭୂତଳ…

ଏହି ଆଇନ ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ଆଇକୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉନଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଜାପାନରେ ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ 1947 ର ଇମ୍ପିରିଆଲ୍ ହାଉସ୍ ଆଇନ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସିଂହାସନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଜାପାନର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ, ସିଣ୍ଟୋ, ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ଧର୍ମରେ, ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କେବଳ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ପରମ୍ପରା ଜାପାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ, ସମ୍ରାଟ ଜିମ୍ମୁଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ସିଂହାସନ ବସି ଆସିଛନ୍ତି।

